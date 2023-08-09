Нардепа Анатолія Гунька заарештували. Його викрили на хабарі

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Вищий антикорупційний суд арештував із можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька, якого напередодні викрили на хабарі у $85 тисяч за передачу в оренду землі Національної академії аграрних наук України.

Рішення суд ухвалив 9 серпня.

Прокуратура просила заставу в 50 мільйонів гривень.