Співробітника Бундесверу заарештували за підозрою у шпигунстві на росію

Новини

У Німеччині заарештували співробітника Бундесверу, якого підозрюють у передачі секретної інформації росіянам.

Про це повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини.

Громадянин Німеччини Томас Х. працює у Федеральному відомстві обладнання та інформаційних технологій Бундесверу. Від травня він з власної ініціативи кілька разів звертався до генконсульства росії в Бонні та до російського посольства в Берліні з пропозиціями про співпрацю. Одного разу він передав інформацію для російської розвідки.

Томаса Х. арештували в Кобленці. Його підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу (ч. 1 п. 1 ст. 99 ч. 2 ч. 2 Кримінального кодексу Німеччини). Удома та на роботі в підозрюваного провели обшуки. До суду він перебуватиме під вартою.