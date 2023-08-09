Співробітника Бундесверу заарештували за підозрою у шпигунстві на росію
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Німеччині заарештували співробітника Бундесверу, якого підозрюють у передачі секретної інформації росіянам.
Про це повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини.
Громадянин Німеччини Томас Х. працює у Федеральному відомстві обладнання та інформаційних технологій Бундесверу. Від травня він з власної ініціативи кілька разів звертався до генконсульства росії в Бонні та до російського посольства в Берліні з пропозиціями про співпрацю. Одного разу він передав інформацію для російської розвідки.
Томаса Х. арештували в Кобленці. Його підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу (ч. 1 п. 1 ст. 99 ч. 2 ч. 2 Кримінального кодексу Німеччини). Удома та на роботі в підозрюваного провели обшуки. До суду він перебуватиме під вартою.
- 22 грудня 2022 року стало відомо про арешт співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). Його звинуватили в передачі держтаємниці росії у 2022 році. Spiegel із посиланням на власні джерела писав, що шпигуна допомогли викрити дані від західної розвідки. Її фахівці знайшли в росії інформацію, яку могли підготувати саме в BND.
- У січні 2023 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала другу людину в рамках розслідування про можливу передачу росії секретної інформації співробітником BND.