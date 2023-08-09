У США зірвали джекпот у $1,58 мільярда. Це третій за розміром виграш в історії країни
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
В американському штаті Флорида невідомий гравець зірвав великий джекпот у лотереї Mega Millions — $1,58 мільярда. Це один з найбільших виграшів в історії США.
Про це пише BBC.
Виграшний квиток купили в супермаркеті в Нептун-Біч на півночі Флориди, поблизу Джексонвіля. Він коштував $2. Імʼя переможця поки що невідомо. Закон Флориди передбачає, що імена людей, які виграли $250 тисяч або більше, не розголошують протягом 90 днів від дня отримання призу.
Переможець лотереї може вибрати один із двох способів отримання виграшу: разовий платіж (сума буде меншою— $783 мільйони) або всі $1,58 мільярда у вигляді серії платежів протягом 30 років.
- 9 листопада 2022 року мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $2,04 мільярда. Це найбільший в історії країни виграш.