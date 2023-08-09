Латвія приєдналася до «гарантій безпеки» для України, представлених на саміті НАТО

Новини

Unsplash

Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України, а саме до «гарантій безпеки», представлених на саміті НАТО.

Премʼєр-міністр країни Крішʼяніс Каріньш написав у Twitter, що Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора і очікує на створення Спеціального міжнародного трибуналу.

«Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у повідомленні.