Нардепу Дубінському повідомили про підозру в підробці документів для виїзду за кордон

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру в підробці документів для виїзду за кордон.

Про це повідомляють низка медіа.

Йдеться про виїзд за кордон під приводом лікування батька. За даними слідства, його батько виїжджав без супроводу нардепа і повернувся в країну самостійно. Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. Тепер нардепу загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як пише «Українська правда», слідство встановило, що депутат виїхав за дозволом 27 червня. Його батько поїхав 26 червня, а повернувся 11 липня. Дубінський же повернувся лише 27 липня. За цей час він встиг побувати у Італії, Хорватії та Іспанії. Він зупинявся у люксових готелях Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барселоні.

Наприкінці липня Дубінський сам казав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохворого батька. Блогер Антон Швець потім повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з дружиною. Дубінського він впізнав за татуюванням на нозі в одній із сторіз його дружини в Instagram.