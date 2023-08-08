WhatsApp додав функцію демонстрації екрана під час відеодзвінка

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Alexander Shatov / Unsplash

У месенджері WhatsApp зʼявилася нова функція — спільний доступ до екрана, а також можливість ділитися документами, фотографіями, кошиками покупок тощо під час відеодзвінків.

Про це пише TechCrunch.

Функцію активується натисканням на іконку «Поділитися». Користувачі можуть надати доступ до певного застосунку чи до всього екрану. Також WhatsApp запустив підтримку відеодзвінків в альбомному режимі.

Найближчим часом оновлення стане доступним для всіх користувачів iOS, Android і Windows.