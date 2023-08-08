Черкаська ОВА почала готуватися до Рош га-Шана. Попри війну очікують на приїзд хасидів
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- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Черкаська обласна військова адміністрація почала готуватися до Рош га-Шана — юдейського Нового року, який почнеться за місяць (з 15 по 17 вересня).
Пройшло засідання спецкомісії із сектором безпеки й оборони та всіма профільними службами за участі посла Ізраїлю Лірона Фінкельштейна.
«Передусім координуємо свою роботу щодо безпекових заходів. Вони, як і торік, будуть посилені. У деталях поінформую згодом. Також пропрацьовуємо інші напрями, маючи досвід попередніх святкувань. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи тощо», — йдеться в повідомленні ОВА.
- Попри війну торік до Умані приїхали 23 тисячі хасидів, тому їх очікують і цього року. Безпеку їм тоді не гарантували через постійну загрозу ракетних і дронових атак. Спецслужби тоді повідомляли, що частина іранських дронів, які росія запускала на півдні України, мала атакувати саме хасидів в Умані. Це нібито була одна з умов Ірану.
- Паломникам і цього разу рекомендують утриматися від відвідин Умані.