Міносвіти: 80—85% шкіл розпочнуть навчання очно або у змішаному форматі

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Getty Images / «Бабель»

Новий навчальний рік 80—85% шкіл розпочнуть очно або у змішаному форматі. Про це в ефірі «Українського радіо» заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

«Станом на 1 вересня у нас не буде 100% офлайн-навчання у всіх школах, тому що є школи на прифронтових територіях, зокрема в Харківській області, які знаходяться постійно під обстрілами і де тривоги відбуваються 4—5 разів на день. Тобто там організувати очне навчання неможливо. Але відсоток шкіл, які будуть забезпечувати змішане або очне навчання, з 1 вересня буде значно більший, ніж був на кінець минулого навчального року. Ми прогнозуємо, що це орієнтовно буде 80—85% шкіл», — зазначив Андрій Сташків.

Міністерство освіти виділило субвенцію з державного бюджету в розмірі 1,5 млрд грн для всіх областей на облаштування укриттів. За ці гроші 500 шкіл повинні мати нові укриття.