Міносвіти: 80—85% шкіл розпочнуть навчання очно або у змішаному форматі
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Новий навчальний рік 80—85% шкіл розпочнуть очно або у змішаному форматі. Про це в ефірі «Українського радіо» заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.
«Станом на 1 вересня у нас не буде 100% офлайн-навчання у всіх школах, тому що є школи на прифронтових територіях, зокрема в Харківській області, які знаходяться постійно під обстрілами і де тривоги відбуваються 4—5 разів на день. Тобто там організувати очне навчання неможливо. Але відсоток шкіл, які будуть забезпечувати змішане або очне навчання, з 1 вересня буде значно більший, ніж був на кінець минулого навчального року. Ми прогнозуємо, що це орієнтовно буде 80—85% шкіл», — зазначив Андрій Сташків.
Міністерство освіти виділило субвенцію з державного бюджету в розмірі 1,5 млрд грн для всіх областей на облаштування укриттів. За ці гроші 500 шкіл повинні мати нові укриття.
- На Харківщині дозволили навчатися очно, але є обовʼязкові вимоги — наявність спеціальних укриттів, працююча система оповіщення, визначені шляхи евакуації, запаси води та медикаментів і проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги.
- Новий 2023/2024 навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.
- З вересня Міністерство освіти запускає пілотний проєкт оновленої дисципліни «Захист України» у школах різних регіонів. Діти отримають на уроках навички домедичної допомоги та орієнтування на місцевості, знання з мінної безпеки, навички керування дронами тощо.