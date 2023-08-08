The Moscow Times: Росія наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки

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Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки «Вагжаново» в Бурятії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

«Вагжаново» розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 квадратних кілометрів, що значно більше площі двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки в росії.

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За пʼять місяців до повномасштабної війни в Україні, у вересні 2021 року у «Вагжаново» просто неба зберігалося близько 3 840 одиниць бронетехніки, підрахували The Moscow Times на підставі знімків Google Earth. Через вісім місяців війни — у листопаді 2022 року — на базі залишилося близько 2 600 бронемашин, а до травня 2023 року — близько 2 270. Таким чином, за цей час з бази вивезли 1 570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) пішла після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.