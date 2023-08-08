Суд арештував колишнього керівника Запорізького обласного військкомату, який призначав бойові виплати своєму оточенню

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Печерський районний суд Києва арештував із правом на заставу у 3 мільйони гривень колишнього керівника Запорізького обласного військкомату, який організував схему для збагачення свого оточення.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 8 серпня.

3 серпня чоловіка затримали. Слідство встановило, що у 2022 році він, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного військкомату, направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. У результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, нарахували безпідставні виплати в сумі 981,3 тисяч гривень.

Також чоловік влаштовував до себе на роботу представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. Чоловіку інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.