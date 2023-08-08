У Покровську від ракетної атаки семеро загиблих і 67 поранених. Рятувальники поновили розбір завалів
- Автор:
- Софія Телішевська
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За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, кількість загиблих від ракетного удару по житловому будинку Покровська зросла до семи. Серед загиблих — пʼятеро цивільних, один працівник ДСНС та один військовий.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Серед поранених — 29 цивільних (зокрема двоє дітей), 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє військових.
Загинув також заступник начальника обласного управління ДСНС — полковник Андрій Омельченко.
Зараз рятувальники відновлюють розбір завалів, оскільки з міркувань безпеки їх призупиняли на ніч.
- Окупанти обстріляли Покровськ 7 серпня приблизно о 19:15. Ракета «Іскандер» влучила у пʼятиповерховий будинок і зруйнувала кілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку. В одній із квартир виникла пожежа.
- Пізніше окупанти вдарили ще раз і пошкодили девʼяти- і пʼятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.