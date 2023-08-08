У Покровську від ракетної атаки семеро загиблих і 67 поранених. Рятувальники поновили розбір завалів

Новини

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, кількість загиблих від ракетного удару по житловому будинку Покровська зросла до семи. Серед загиблих — пʼятеро цивільних, один працівник ДСНС та один військовий.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Серед поранених — 29 цивільних (зокрема двоє дітей), 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє військових.

Загинув також заступник начальника обласного управління ДСНС — полковник Андрій Омельченко.

Зараз рятувальники відновлюють розбір завалів, оскільки з міркувань безпеки їх призупиняли на ніч.