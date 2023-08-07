У гробниці китайського імператора знайшли панду, яку принесли в жертву

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Китайські археологи знайшли добре збережений скелет великої панди в гробниці імператора Веня, який помер у 157 році до нашої ери.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Дослідники вважають, що цю панду принесли в жертву понад дві тисячі років тому. Вона мала супроводжувати імператора, що правив з 180 по 157 рік до нашої ери, у загробне життя.

Імператор Вень. Wikipedia

Учені також виявили останки тигрів азіатських буйволів та інших представників фауни. Усіх їх поховали в ямах біля гробниці китайського правителя.

За словами археологів, це — перший випадок, коли повний скелет панди знайшли в гробниці імператора. У 1975 році дослідники знайшли череп великої панди в гробниці матері імператора Веня, але згодом тіло зникло.