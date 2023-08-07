Польська прикордонна служба попросила направити більше військових на кордон із Білоруссю
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Прикордонна охорона Польщі звернулася до Міністерства оборони з проханням направити ще тисячу військових на кордон із Білоруссю.
Про це пише Reuters.
Причина такого запиту — збільшення незаконних перетинів кордону.
За словами очільника прикордонної служби Томаша Праги, у 2023 році 19 тисяч людей намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Минулого року спроб було 16 тисяч. Саме генерал Прага попросив перекинути до польсько-білоруського кордону ще тисячу солдатів.
- Криза з нелегальними мігрантами зі сторони Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.
- Восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. 1 травня 2023 року представниця польської прикордонної охорони Анна Михальська повідомила, що Польща завершує будівництво захисного муру на кордоні з Білоруссю — уже зведено 206 км захисного барʼєра.
- У червні віцепремʼєр-міністр Польщі Ярослав Качинський оголосив про посилення східного кордону країни. Це рішення ухвалили у відповідь на ймовірний приїзд найманців «ПВК Вагнера» до Білорусі.