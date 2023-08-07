Польська прикордонна служба попросила направити більше військових на кордон із Білоруссю

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Reuters

Прикордонна охорона Польщі звернулася до Міністерства оборони з проханням направити ще тисячу військових на кордон із Білоруссю.

Про це пише Reuters.

Причина такого запиту — збільшення незаконних перетинів кордону.

За словами очільника прикордонної служби Томаша Праги, у 2023 році 19 тисяч людей намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Минулого року спроб було 16 тисяч. Саме генерал Прага попросив перекинути до польсько-білоруського кордону ще тисячу солдатів.