Росія збільшила кількість обстрілів на сході — за тиждень окупанти випустили майже пів мільйона боєприпасів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Степанов Анатолій / УНІАН
Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на сході України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
За її словами, тільки минулого тижня на сході ворог випустив «майже пів мільйона боєприпасів».
«У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку», — зазначила заступниця міністра.
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