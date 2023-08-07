Росія збільшила кількість обстрілів на сході — за тиждень окупанти випустили майже пів мільйона боєприпасів

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Степанов Анатолій / УНІАН

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на сході України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, тільки минулого тижня на сході ворог випустив «майже пів мільйона боєприпасів».

«У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку», — зазначила заступниця міністра.