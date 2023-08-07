Росіяни вночі кілька разів обстрілювали Херсон. Загинула жінка, семеро травмованих

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Уночі російська армія декілька разів обстрілювала Херсон. Близько 00:50 окупанти вдарили по житловому будинку — вісім мешканців отримали ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні госпіталізували одну маломобільну людину.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників — їх доставили в лікарню.

Через пів години росіяни влаштували новий обстріл. Від влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія.

Близько 03:15 армія ворога знову атакувала будинок. Поранення дістала 93-річна жінка — її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілів Херсону травмовані щонайменше семеро людей. Також 6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійського обстрілу по селу Ольгівка Бериславського району. Постраждало двоє місцевих жителів, одного з них госпіталізовано.