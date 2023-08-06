У районі двох мостів на окупованій частині Херсонщини пролунали вибухи. Окупанти заявляють про атаку ЗСУ
- Автор:
- Анна Холоднова
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У районі окупованих Генічеська й Арабатської стрілки пролунали вибухи. Також вибухи чули поблизу Чонгарського мосту.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Місцеві припускали, що це сталося поблизу мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною.
Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що Збройні сили України обстріляли міст через протоку Тонкий, що зʼєднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою.
За його словами, по мосту випустили 12 ракет, а девʼять із них нібито збила російська ППО. Є інформація про пораненого цивільного, який проїжджав мостом. Також постраждав газопровід.
Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов підтвердив пошкодження дорожнього полотна на Чонгарському мосту. Російські пропагандистські медіа повідомили, що робота одного з трьох пропускних пунктів на кордоні Криму та Херсонської області призупинена.
- Через Чонгарський міст проходить дорога до Запорізької області, зокрема до окупованого Мелітополя. Цей міст є важливою транспортною артерією для окупаційних військ рф.
- 29 липня Збройні сили України заявили про успішний удар по Чонгарському мосту.