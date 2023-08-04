Польща передала Білорусі докази порушення повітряного простору військовими гелікоптерами

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Reuters

Посольство Польщі в Мінську передало Міністерству закордонних справ Білорусі детальну інформацію, яка підтверджує порушення повітряного простору Польщі 1 серпня 2023 року. Тоді через кордон пролетіли два білоруські військові вертольоти.

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

У міністерстві також зазначили, що їхні дані суперечать офіційній позиції Білорусі.

«Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в інциденті, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні», — заявили у польському зовнішньополітичому відомстві.