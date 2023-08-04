Польща передала Білорусі докази порушення повітряного простору військовими гелікоптерами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Посольство Польщі в Мінську передало Міністерству закордонних справ Білорусі детальну інформацію, яка підтверджує порушення повітряного простору Польщі 1 серпня 2023 року. Тоді через кордон пролетіли два білоруські військові вертольоти.
Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.
У міністерстві також зазначили, що їхні дані суперечать офіційній позиції Білорусі.
«Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в інциденті, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні», — заявили у польському зовнішньополітичому відомстві.
- 1 серпня два білоруських гелікоптери порушили повітряний простір Польщі під час навчань поблизу кордону. Про це доповіли в НАТО.
- Після цього Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери. Вертольоти двох бригад польської армії перебуватимуть в режимі негайного реагування.