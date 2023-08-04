У Румунії колишнього кікбоксера Ендрю Тейта та його брата випустили з-під домашнього арешту
- Автор:
- Анна Холоднова
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EPA
У Румунії суд відпустив колишнього кікбоксера Ендрю Тейта та його брата Трістана з-під домашнього арешту на час судового процесу.
У червні Ендрю, Трістану і двом громадянкам Румунії висунули звинувачення в торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні злочинної групи. За даними слідства, вони діяли в Румунії, США та Великій Британії.
Суд 4 серпня вирішив замінити домашній арешт Тейтів наглядом. Брати зможуть вільно пересуватися Бухарестом і районом Ілфов, де вони живуть. Вони мають зʼявлятися до поліції за викликом і повідомляти зміну місця перебування.
Їм також заборонено контактувати зі своїми спільниками, свідками, жертвами їхніх злочинів і родинами потерпілих.
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес веб-камер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.
- 27 грудня Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт.