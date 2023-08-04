ДБР підозрює путінського олігарха Гінера у сприянні енергетичній залежності Криму від росії

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Державне бюро розслідувань оголосило підозру російському олігарху і президенту футбольного клубу «ЦСКА» Євгенію Гінеру за пособництво окупантам (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ). Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це пише пресслужба ДБР.

У 2019 році Гінер через підконтрольну компанію побудував Балаĸлавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) у Криму. Електростанції приєднали до електричних мереж рф.

На думку слідства, це завдало шкоди енергетичній безпеці України й сприяло залежності Криму від росії в енергетичному секторі.

У 2022 році фігурант як власник управляючої компанії «АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина» наказав постачати патрони до Міноборони, Збройних сил та інших військових формувань рф.