У Китаї евакуювали понад мільйон людей через сильні зливи

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У провінції Хебей на півночі Китаю через сильні зливи й підтоплення евакуювали понад 1,2 мільйона мешканців у більш безпечні місця.

Про це пише Xinhua.

Понад 857 тисяч з евакуйованих — це засуджені, які відбували покарання в місцях позбавлення волі в цій провінції.

Провінція Хебей направила 4 700 рятувальних команд, у складі яких понад 100 тисяч людей, щоб проводити евакуацію та відновлювати роботу доріг, інфраструктури.

Тайфун «Доксурі» приніс проливні дощі, які з 27 липня майже безперервно йдуть на більшій частині Хебея. Середня добова кількість опадів у провінції перевищила 146 міліметрів.