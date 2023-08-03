Терористи ІДІЛ підтвердили смерть свого лідера та назвали наступника
- Автор:
- Анна Холоднова
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NurPhoto via Getty Images
Терористична організація «Ісламська держава» (ІДІЛ) призначила своїм новим лідером Абу Хафса аль-Хашімі аль-Кураші.
Про це пише Reuters.
Терористичне угруповання також заявило, що попередній лідер Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші загинув під час бойових дій на північному заході Сирії.
За словами речника, його вбили під час боїв з іншою групою джихадистів. Коли саме він загинув, не уточнюють.
- 30 квітня про смерть Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураші повідомляв президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його даними, лідера ІДІЛ вбила турецька розвідка.
- Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші став лідером ІДІЛ після смерті його попередника Абу аль-Хасана аль-Хашмі аль-Курайші, якого ліквідували сирійці у жовтні 2022 року.
- 4 квітня 2023 року у Сирії військові Сполучених Штатів ліквідували ще одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава» Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі.