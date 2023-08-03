Терористи ІДІЛ підтвердили смерть свого лідера та назвали наступника

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Терористична організація «Ісламська держава» (ІДІЛ) призначила своїм новим лідером Абу Хафса аль-Хашімі аль-Кураші.

Про це пише Reuters.

Терористичне угруповання також заявило, що попередній лідер Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші загинув під час бойових дій на північному заході Сирії.

За словами речника, його вбили під час боїв з іншою групою джихадистів. Коли саме він загинув, не уточнюють.