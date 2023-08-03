Мінагрополітики: Минулого року Україна експортувала весь врожай, що планувала

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Bonnie Kittle / Unsplash

У 2022 році Україні зібрала врожаю 70 мільйонів тонн і все, що планувала експортувати, експортувала, а це приблизно 2/3 врожаю.

Про це 3 серпня заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Цього року врожай буде на 6%, менший, адже аграрії вирішили кукурудзу сіяти не в такому обсязі, а більше соняшнику та сої (у грошах це може бути те саме, але витрати на вивезення менші). Врожайність кукурудзи на гектар удвічі-втричі більша ніж у сої та соняшнику.

Зараз основна проблема для фермерів — це ціна. Найближчий місяць уряд буде працювати над тим, щоб аграрії змогли продавати врожай дорого.