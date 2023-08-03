Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери після порушення її повітряного простору
- Автор:
- Анна Холоднова
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Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери після того, як білоруські вертольоти залетіли до міста Біловежа поблизу польсько-білоруського кордону.
Про це пише видання TVP.
Гелікоптери двох бригад польської армії перебуватимуть «в режимі негайного реагування», а їхні пілоти проходили службу в Іраку та Афганістані.
«Якщо буде відбуватися щось тривожне, вони без вагань застосують зброю», – заявив генерал Марек Соколовський.
Тимчасового повіреного у справах посольства Польщі в Мінську Марчіна Войцеховського викликали в МЗС Білорусі щодо інцидента з білоруськими гелікоптерами.
- 1 серпня два білоруських гелікоптери порушили повітряний простір Польщі під час навчань поблизу кордону. Про це доповіли в НАТО.
- Раніше Польща висловила занепокоєння, що понад сотню найманців «ПВК Вагнера» вирушило до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область росії та Білорусь.