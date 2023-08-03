Президент Литви: Частина «вагнерівців» підійшли до литовського кордону
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що частина найманців «ПВК Вагнера» дислокувалися біля литовського кордону.
Про це він заявив на зустрічі з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Сувалках, передає LRT.
За словами Науседи, «вагнерівці» зайняли позиції у Гродненській області Білорусі — «це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі».
Литовський президент додав, що Вільнюс посилив охорону кордону і підготував плани для його прикриття.
- Тим часом Латвія планує розгорнути спецгрупу на кордоні з Білоруссю через ймовірну військову загрозу з боку «ПВК Вагнера».
- 29 липня премʼєр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад сотню найманців «ПВК Вагнера» вирушило до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область росії та Білорусь. Це єдине сухопутне сполучення країн Балтії з іншими союзниками. Того ж дня речник української Держприкордонної служби заявив, що на території Білорусі перебувають понад 5 тисяч «вагнерівців».
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалася до Білорусі. Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг». Компанію 19 липня зареєстрував Могильовський облвиконком. Поруч із селом Цель Осиповичського району, де офіс компанії, розташований польовий табір «вагнерівців». Єдиним видом діяльності компанії вказано «управління нерухомим майном».