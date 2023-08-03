Президент Литви: Частина «вагнерівців» підійшли до литовського кордону

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Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що частина найманців «ПВК Вагнера» дислокувалися біля литовського кордону.

Про це він заявив на зустрічі з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Сувалках, передає LRT.

За словами Науседи, «вагнерівці» зайняли позиції у Гродненській області Білорусі — «це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі».

Литовський президент додав, що Вільнюс посилив охорону кордону і підготував плани для його прикриття.