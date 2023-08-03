Правоохоронці проводять обшуки в нардепа Олександра Дубінського. Перевіряють законність виїзду за кордон

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Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань проводять обшуки в нардепа Олександра Дубінського, щоб перевірити обставини та законність його виїзду за кордон.

Про це пише пресслужба СБУ, але імʼя парламентаря не називала. Його повідомили джерела «Бабеля».

Слідчі встановили, що депутат виїхав з України для нібито супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно.

Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку.

Слідство триває у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями ККУ — службове підроблення (ч. 1 ст. 366) і несанкціоновані дії з інформацією (ч. 3 ст. 362). Санкції статей — до 6 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У кінці липня Дубінський казав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохворого батька. Блогер Антон Щвець пізніше повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з жінкою. Дубінського він впізнав за татуюванням на нозі на фото у сторіз жінки в Instagram.