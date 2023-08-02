Українська машина для розмінування отримала сертифікат. Тепер її запустять у дію
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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В Україні сертифікували машину для підготовки ґрунту до розмінування. Тепер компанія запустить її у масове виробництво.
Про це пише Мінекономіки.
Машину створили харківські інженери. Вони зможуть виготовляти дві такі машини на місяць.
Переваги української машини полягають у легкості використання, можливості ремонту й обслуговування в Україні, а також у роботизації (оператор керує нею з безпечної відстані).
Машина знешкоджує протитанкові й протипіхотні міни та «розтяжки». Вона знадобиться фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням.
Нині в Україні працюють 20 машин для розмінування та 3 000 фахівців.
- Україна отримає понад $244 мільйони на гуманітарне розмінування територій від партнерів. До кінця 2023 року Україна також отримає 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, 10 машин від Global Clearance Solutions та інше.
- За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.
- Міністерство економіки відкрило спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування України. Усі охочі зможуть задонатити як гривні, так і іноземну валюту.