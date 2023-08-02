Українська машина для розмінування отримала сертифікат. Тепер її запустять у дію

Новини

В Україні сертифікували машину для підготовки ґрунту до розмінування. Тепер компанія запустить її у масове виробництво.

Про це пише Мінекономіки.

Машину створили харківські інженери. Вони зможуть виготовляти дві такі машини на місяць.

Переваги української машини полягають у легкості використання, можливості ремонту й обслуговування в Україні, а також у роботизації (оператор керує нею з безпечної відстані).

Telegram / Олег Синєгубов

Машина знешкоджує протитанкові й протипіхотні міни та «розтяжки». Вона знадобиться фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням.

Нині в Україні працюють 20 машин для розмінування та 3 000 фахівців.