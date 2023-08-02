Financial Times: Джо Байден попросить Конгрес профінансувати зброю для Тайваню з бюджету України
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках бюджету для України, щоб прискорити постачання зброї до країни на тлі зростання загрози з боку Китаю.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох людей, знайомих із планом.
Якщо Конгрес це схвалить, то Тайвань вперше отримає зброю через систему, яку фінансують платники податків США — «іноземне військове фінансування». Очікується, що Білий дім надасть запит цього місяця.
Запит надійшов після того, як Байден розпорядився виділити 345 мільйонів для військової допомоги Тайваню — для переносних зенітно-ракетних комплексів, вогнепальної зброї, а також засобів розвідки та спостереження.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.
- 26 липня Тайвань уперше провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань» — солдати тренувалися захищати об ʼєкт від потенційного нападу Пекіну. Аналітики зазначають, що Тайвань використав досвід оборони аеропорту «Антонов» під Києвом українськими бійцями, які захищали його від атак російських десантників.