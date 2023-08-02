Financial Times: Джо Байден попросить Конгрес профінансувати зброю для Тайваню з бюджету України

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Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках бюджету для України, щоб прискорити постачання зброї до країни на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох людей, знайомих із планом.

Якщо Конгрес це схвалить, то Тайвань вперше отримає зброю через систему, яку фінансують платники податків США — «іноземне військове фінансування». Очікується, що Білий дім надасть запит цього місяця.

Запит надійшов після того, як Байден розпорядився виділити 345 мільйонів для військової допомоги Тайваню — для переносних зенітно-ракетних комплексів, вогнепальної зброї, а також засобів розвідки та спостереження.