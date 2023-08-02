Дослідження: Гольфстрім може зникнути за два роки — це загрожує кліматичним хаосом
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
NASA
У період з 2025 по 2095 рік атлантична течія Гольфстрім, яка допомагає регулювати клімат Північної півкулі, може повністю зникнути. Це набагато раніше, ніж припускали попередні прогнози, однак, не всі науковці з цим згодні.
Про це пише Live Science.
Гольфстрім — частина Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC). Вона переносить на північ теплі води із тропіків і навпаки. Зникнення течії спровокує різке падіння температури, загибель екосистем і шторми на всій планеті. Через порушення циркуляції температура в Європі та Північній Америці може впасти на 5 °C протягом десяти років.
Вікно для колапсу системи Атлантичної меридіональної циркуляції може початися вже в 2025 році і зростатиме впродовж століття.
«Очікувана переломна точка — враховуючи те, що ми продовжимо викиди парникових газів на тому ж самому рівні — набагато раніше, ніж ми очікували», — сказала співавтор дослідження Сюзанна Дітлевсен.
Однак, океанографи та експерти з питань клімату заявили, що дослідження має низку невизначеностей — тож все може бути не так страшно, як передбачають дослідники. Найближчими часом науковці планують оновити свою модель і звузити вікно прогнозу.
- За останні 20 років змінився колір приблизно 56% світового океану — із синього на зелений. Ці зміни особливо помітні у тропічних регіонах поблизу екватору.