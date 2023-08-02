CNN: Країни Європи досі не передали США кінцевий план навчання українських пілотів на F-16

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Reuters

США досі чекають, коли країни Європи представлять остаточний план навчання українських пілотів на винищувачах F-16, який Штати ще мають санкціонувати, перш ніж програма запрацює.

Про це телеканалу CNN повідомили чиновники, знайомі з цим питанням.

Навчання мають розпочатися цього місяця. Про це публічно заявляли президент України Володимир Зеленський та європейські офіційні особи. Але через два місяці після того, як президент Джо Байден оголосив про підтримку США навчання українських пілотів на F-16, залишається опрацювати низку важливих деталей. Так, Штати ще мають схвалити передачу обладнання і матеріалів для F-16, включно з тренажерами та посібниками. Адміністрація Байдена досі не отримала остаточного плану навчання від європейців, а це означає, що США поки що нічого підписувати.

Досі неясно, які країни відправлять F-16 для участі у програмі навчання, а також для самої України, коли програму буде завершено. Для передачі літаків Україні знадобиться окреме схвалення США.

Представники Пентагону повідомили CNN, що США досі вирішують, чи відправляти американських пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не ухвалять, допоки не затвердять остаточний план навчання.

Курс буде спрямований на навчання пілотів і наземного персоналу протягом шести місяців і проходитиме в кількох місцях. Очікується, що Україна надасть кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні тести з мови, стану здоровʼя та безпеки.

Politico писало, що одна з пропозицій щодо навчань передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для тренувань на базі 162-го авіакрила — підрозділу Повітряної національної гвардії, що розташований у штаті Аризона. Там уже навчають іноземних партнерів на F-16. Інший план — відправити американських військових пілотів до Європи для навчання українців. Двоє американських чиновників заявили, що остаточного рішення наразі немає.