В Україні викрили схему ухилення від призову у військкоматах 11 областей

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Триває досудове розслідування щодо організації схеми ухилення від призову на військову службу, у межах якого слідчі провели майже сотню обшуків в 11 областях України.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що посадовці військкоматів на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та Києва разом із членами військово-лікарських комісій налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоровʼя. Втілювати схему допомагали й треті особи.

Щоб чоловіка зняли з військового обліку, потрібно було заплатити в середньому $6 тисяч. Довідку про непридатність чоловіки використовували, аби виїхати за кордон.

Слідчі перевірили частину військовозобовʼязаних, яких зняли з обліку, і виявили, що вони не проходили ВЛК. Про це свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоровʼя. Також в ухилянтів вилучили оригінали довідок про непридатність до військової служби, тимчасові посвідчення військовозобовʼязаних із зазначенням непридатності до військової служби — як докази.

Ще слідство вилучило медичну документацію, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи.