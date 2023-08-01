Справа Майдану: ДБР завершило розслідування щодо трьох «тітушок». Вони причетні до вбивства активіста Вербицького і журналіста Веремія

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Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо трьох «тітушок», причетних до вбивства активіста Юрія Вербицького і журналіста Вʼячеслава Веремія під час Революції гідності у 2013—2014 роках.

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідчі зібрали докази для суду, що троє підозрюваних брали участь у вбивстві Вербицького, Веремія, а також у замахах на вбивство інших протестувальників і нанесенні їм тілесних ушкоджень.

Один з підозрюваних став «почесним президентом» федерації боксу «ДНР». Він причетний до створення військових підрозділів терористів, які воюють проти України. Двоє інших переховуються на території росії. Усім трьом інкримінують вчинення кримінальних злочинів за умисне вбивство, колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 ККУ), замахи на вбивство, викрадення і катування.

Усі злочини, скоєні під час Революції гідності, умовно обʼєднані в одну велику «Справу Майдану». У ній розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників і 13 силовиків).