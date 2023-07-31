США підтвердили початок перемовин з Україною про двосторонні гарантії безпеки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Державний департамент США підтвердив, що цього тижня між Києвом і Вашингтоном почнуться переговори про довгострокові безпекові зобовʼязання, задекларовані на саміті НАТО у Вільнюсі.
Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер.
«Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобовʼязань надалі», — зазначив Міллер, додавши, що делегацію США представить заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії.
За його словами, переговори відбудуться в онлайн-форматі. Зазначається також, що гарантії стосуються оборонних зобовʼязань.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями і домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- До цієї Декларації вже приєдналися понад десять інших країн і майже щотижня долучаються нові. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.