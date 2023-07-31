ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Серед винних — клімат і туристи
- Автор:
- Ліза Бровко
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Simone Padovani/Awakening / Contributor
Культурна агенція ООН, ЮНЕСКО, рекомендувала додати Венецію до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
Про це пише France 24.
Італійській владі порадили посилити безпеку історичного міста та його лагуни, оскільки Венеції загрожує «незворотна» шкода через низку проблем, починаючи від зміни клімату і закінчуючи масовим туризмом.
У ЮНЕСКО додали, що деякі давні проблеми вже погіршили місто і його середовище. Серед них — активна забудова, наприклад, будівництво висотних будівель.
У проєкті резолюції, підготовленому для ухвалення Комітетом всесвітньої спадщини, говориться, що Італія не досягнула «суттєвого прогресу у вирішенні постійних і складних проблем», а запропоновані Італією заходи «все ще недостатні та потребують подальшого розвитку».
- У травні в центральному каналі Венеції позеленіна вода. Виявилося, вода стала зеленою через флуоресцеїн, який використовують для тестування каналізаційних мереж. Цей Гранд-канал — обʼєкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він оточений історичними будівлями і є головною магістраллю Венеції.
- У Венеції через теплу зиму пересихають канали. Загалом в Італії річки та озера також страждають від гострої нестачі води.
- У 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеції. Цього чекали в ЮНЕСКО.