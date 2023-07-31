Андрія Холодова виключили з партії «Слуга народу». Він у січні виїхав з України і не повернувся
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Андрій Холодов
Нардепа Андрія Холодова виключили зі «Слуги народу». Він у січні виїхав з України і з того часу не повертався.
Про це повідомила голова партії Олена Шуляк.
Холодов також написав заяву про складання повноважень народного депутата.
За даними проєкту «Схеми», наразі нардеп перебуває з родиною на Кіпрі, де у них маєток і бізнес. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів.
- У 2019 році Холодов був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії «Слуга народу» (22-й номер у списку як безпартійний). Він є членом однойменної фракції у парламенті, а також заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.