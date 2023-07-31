В Україні побудують сервісний центр для безпілотників. Міноборони підписало документ з турецькою компанією Baykar

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Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina підписали документ про будівництво сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Така співпраця розвине Рамкову угоду між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.