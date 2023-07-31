В App Store назва Twitter змінилась на X. До цього Apple забороняла використовувати менше двох символів у назвах додатків

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Соцмережа Twitter змінила свою назву в App Store на X. Для цього Apple змінила правила, які раніше передбачали мінімальне обмеження символів у назві — два знаки.

Тепер у правилах вказане лиш максимальне обмеження — 30 символів.

Власник Twitter Ілон Маск давно захоплюється буквою X і вже змінив корпоративну назву Twitter на X Corp. А 24 липня соцмережа Twitter офіційно змінила логотип з синьої пташки на чорно-білу літеру X. Ілон Маск під час ребрендингу Twitter на Х забрав собі імʼя користувача @x, не заплативши власнику за це.