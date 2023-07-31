Китай відправив на орбіту понад сотню видів насіння
- Автор:
- Анна Холоднова
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Twitter / CCTV
Китай відправив понад 100 видів насіння на космічну станцію «Тяньгун» у межах місії «Шеньчжоу-16». Астронавти вивчатимуть, як на них вплине космічне випромінювання і мікрогравітація.
Про це пише Space.
За даними Китайського космічного агентства (CMSA), 53 наукові установи відправили в космос 136 видів насіння та інших генетичних матеріалів рослин.
Серед них 47 культур, зокрема 12 зернових, 28 товарних культур, 7 холодостійких рослин, 76 видів лісових трав, квітів і лікарських рослин. Також на орбіті опинилися 13 мікроорганізмів, серед них — сільськогосподарські та промислові мікроорганізми, їстівні гриби, водорості та мохи.
Науковці шукатимуть у рослин в космосі потенційно корисні генетичні мутації, які зможуть збільшити врожайність і зробити рослини більш стійкими до посухи та хвороб. Такі експерименти вже проводять на борту Міжнародної космічної станції (МКС).
- У травні Китай відправив у космос перший цивільний корабель під назвою «Шеньчжоу-16» («Божественний корабель»). На його борту троє астронавтів.
- 20 липня китайські астронавти Чжу Янчжу і Цзін Хайпен вперше вийшли у відкритий космос у межах місії «Шеньчжоу-16». Вони провели вісім годин поза космічною станцією «Тяньгун».
- Китай також відправить риб даніо реріо на космічну станцію «Тяньгун». Експерименти з рибами допоможуть дослідити втрату кісткової маси в астронавтів.