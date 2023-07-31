Вибух у Шевченківському суді: Гуменюк два роки готував вибухівку в СІЗО

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Ігор Гуменюк / Facebook / «Бабель»

Колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, що підірвав вбиральню Шевченківського суду 5 липня, протягом двох років кустарним способом виготовляв вибухівку в СІЗО для втечі.

Про це в етері телемарафону розповіла радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, Гуменюк довго готувався до втечі. Спільники передавали йому до Київського СІЗО речовини, з яких він зміг самостійно виготовити так званий пояс шахіда і кілька саморобних вибухових пристроїв. Складові потрапляли до слідчого ізолятора невеликими порціями, під виглядом ліків.

Слідство припускає, що він планував їх підірвати в приміщенні суду і втекти, скориставшись панікою.

Підозру отримали троє співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор» і двоє військовослужбовців Національної гвардії України.

Співробітникам ізолятору інкримінували службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії — порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані етапували підсудного до Шевченківського районного суду, але не проводили його особистого обшуку та не перевіряли речі.

Справа Гуменюка

31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні проголосувала президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації — про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Під парламентом сталися сутички і вибухи, внаслідок чого загинули четверо нацгвардійців віком 20—25 років. Ще 65 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк. Також обвинувачення висунули бійцю добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Сергію Крайняку. Крайняк начебто запалив димову шашку, допомагаючи Гуменюку вчинити вибух. Хлопці свою провину заперечували і стверджували, що в СІЗО їх били, щоб змусити зізнатися в злочині.

Справа з серпня 2016 року розглядається в Шевченківському суді Києва. У січні 2018-го суд ухвалив проводити розгляд у закритому режимі на прохання потерпілих.

Увечері 5 липня 2023 року в Шевченківському суді Ігор Гуменюк підірвав себе, намагаючись втекти. Йому було 29 років, останні вісім він провів у СІЗО.