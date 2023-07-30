Ілон Маск без дозволу встановив літеру X на даху штаб-квартири Twitter. Влада Сан-Франциско почала розслідування

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STELLA Pictures/ddp/abaca press

На даху штаб-квартири компанії Twitter у Сан-Франциско 28 липня зʼявилася гігантська літера X. Міська влада почала розслідування, оскільки логотип встановили без дозволу.

Про це пише Associated Press.

STELLA Pictures/ddp/abaca press

Прессекретар Департаменту будівельної інспекції заявив, що для будь-якої заміни вивісок потрібен дозвіл, щоб забезпечити відповідність історичному характеру будівлі та переконатися, що оновлення безпечне.

«Для встановлення цього знака також необхідна перевірка та погодження планування. Місто подає скаргу та розпочинає розслідування», — зазначив він.

На початку тижня поліція Сан-Франциско не дозволила працівникам прибрати пташку та логотип Twitter з боку будівлі, заявивши, що вони не убезпечили тротуар.