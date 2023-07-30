Twitter відновив сторінку репера Каньє Веста

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Taylor Hill / Contributor

Соцмережа Twitter, яка тепер має назву X, відновила обліковий запис репера Каньє Веста через вісім місяців після блокування.

Про це пише The Washington Post.

Наразі Вест має понад 31 мільйон підписників. Однак, за даними журналістів, він не зможе монетизувати свій обліковий запис, а також рекламувати його.

Рішення відновити акаунт Веста відповідає переконанням Ілона Маска щодо поведінки у соцмережі. Раніше він назвав себе «абсолютистом свободи слова» і сказав, що не схвалює призупинення облікового запису Веста.

«Я старався як міг. Попри це він знову порушив наше правило щодо підбурювання до насильства. Обліковий запис буде призупинено», — написав тоді Маск.

Він також відновив сторінку колишнього президента Дональда Трампа в Twitter, хоча відтоді Трамп ще не публікував жодного допису.