Монумент «Батьківщина-Мати» в Києві планують перейменувати на «Україна-Мати»

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Jorge Franganillo / Flickr

Монумент «Батьківщина-Мати» в Києві хочуть перейменувати на «Україна-Мати».

Про це в інтерв’ю «Українському радіо» розповів гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

За його словами, нову назву погодила вчена рада музею. Савчук сподівається, що Міністерство культури та інформаційної політики затвердить перейменування монумента до 24 серпня.

«Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики... Я весь час наголошую на взаємозвʼязку цих процесів — зміна герба на щиті й поява тризуба, перейменування монумента, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж», — зазначив Савчук.