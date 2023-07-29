Українська команда з фехтування разом із Харлан вийшла у чвертьфінал Чемпіонату світу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Жіноча збірна України з фехтування вийшла до чвертьфіналу змагань у командному турнірі на Чемпіонаті світу в Мілані. Українська команда, у складі якої Аліна Комащук, Олена Кравецька, Юлія Бакастова та Ольга Харлан, перемогла суперниць з Узбекистану та Італії.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
До чвертьфіналу України вийшла завдяки двом перемогам у перших раундах. Українські фехтувальниці обіграли Узбекистан (45:27), а потім вибили зі змагань Італію (45:33), яка вважалася однією з фавориток турніру.
За вихід до півфіналу турніру Україна 30 липня змагатиметься з командою США.
- Раніше Міжнародна федерація фехтування скасувала обовʼязкове потискання рук після закінчення поєдинків. Рішення ухвалили після інциденту з Ольгою Харлан, яка відмовилася тиснути руку російській спортсменці. За це її дискваліфікували з Чемпіонату світу.
- 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що Харлан не мала можливості завоювати її на Чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.