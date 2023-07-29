​Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінювати збитки для культури від російських обстрілів

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В Одесу прибула місія ЮНЕСКО — вони проведуть комплексний аналіз збитків, які росія завдала культурним і релігійним обʼєктам міста під час ракетних атак з 19 до 23 липня.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Зустрілися з представниками організації. Вони прибули до Одеси з місією проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним обʼєктам, заподіяної ракетними ударами, що їх завдала росія з 19 до 23 липня. Працюватимуть в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак російських терористів», — зазначив глава ОВА.

Він додав, що внаслідок останніх ударів російських окупантів в Одесі постраждали 28 памʼяток архітектури.

Історичний центр Одеси перебуває під захистом ЮНЕСКО. Організація раніше анонсувала, що направить у місто свою місію для проведення попередньої оцінки збитків, завданих культурним обʼєктам.