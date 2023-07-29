Під Севастополем вибухнув склад боєприпасів росіян. Там дислокується 810 бригада

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

У Козачій бухті неподалік тимчасово окупованого Севастополя ввечері 28 липня диверсанти підірвали склад із боєприпасами.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними ГУР, свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів — на місце приїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції.

У районі Козачої бухти наразі дислокується 810 окрема бригада морської піхоти окупантів.