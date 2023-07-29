Офіційно: дискваліфікацію Ольги Харлан призупинено, але не скасовано
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міжнародна федерація фехтування не скасувала дискваліфікацію українки Ольги Харлан, а призупинила. Водночас FIE дозволить їй виступити в команді на чемпіонаті світу.
Про остаточне рішення повідомили на офіційному сайті федерації.
Представники FIE провели разом з Ольгою Харлан спеціальну пресконференцію, де заявили, що Ольга зможе виступити за Україну в командних змаганнях на чемпіонаті світу.
Міжнародна федерація фехтування заявила, що після тривалого розгляду інциденту вважає «чорну картку» для українки правомірною і виданою за правилами. Однак після консультацій із МОК федерація вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу для «дотримання олімпійського духу».
«Я вдячна за це рішення. Найважливіша річ для атлета зараз — мати змогу виступати, для сімʼї, для команди, країни і людей, які мене підтримують. У ці кілька складних днів я вдячна за всю підтримку з усього світу», — цитує Ольгу сайт FIE.
Таким чином Харлан зможе виступити в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані, що необхідно для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі.
- Українська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову (15:7). Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу.
- 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.