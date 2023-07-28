Ілон Маск повідомив, що місячна кількість користувачів X досягла нового максимуму
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Щомісячна кількість користувачів X (раніше — Twitter) сягнула нового максимуму — тепер це понад 540 мільйонів.
Про це 28 липня заявив власник соцмережі Ілон Маск.
У коментарях він уточнив, що 540 мільйонів — це після видалення «величезної кількості ботів».
Перед тим як Ілон Маск у жовтні 2022 року купив Twitter, у соцмережі було 229 мільйонів активних користувачів на місяць — у травні 2022 року. У листопаді Маск повідомив, що X щодня має 259,4 мільйона активних користувачів.
- 24 липня соцмережа Twitter офіційно змінила логотип з синьої пташки на чорно-білу літеру X.
- Зовнішній інвестор Twitter компанія Fidelity повідомила, що платформа втратила дві третини своєї вартості після купівлі Ілоном Маском, а сам мільярдер 17 липня зауважив, що грошовий потік компанії залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.