Ілон Маск повідомив, що місячна кількість користувачів X досягла нового максимуму

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Щомісячна кількість користувачів X (раніше — Twitter) сягнула нового максимуму — тепер це понад 540 мільйонів.

Про це 28 липня заявив власник соцмережі Ілон Маск.

У коментарях він уточнив, що 540 мільйонів — це після видалення «величезної кількості ботів».

Перед тим як Ілон Маск у жовтні 2022 року купив Twitter, у соцмережі було 229 мільйонів активних користувачів на місяць — у травні 2022 року. У листопаді Маск повідомив, що X щодня має 259,4 мільйона активних користувачів.