З серпня пасажирські автобуси та легкові авто зможуть перетинати кордон за допомогою «єЧерги». Як це зробити
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кабмін розширює дію електронної черги на легкові автомобілі та автобуси, що здійснюють пасажирські перевезення через кордон.
Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
«Перше рішення стосується нашого пріоритетного проєкту «Єврокордон». Ми будуємо нову логістику й уже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення», — сказав Шмигаль.
За його словами, це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Пілотний проєкт з пропуску автобусів стартує в серпні.
Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:
Волинська область
- Ягодин — Дорогуськ;
- Устилуг — Зосин.
Львівська область
- Краківець — Корчова;
- Рава-Руська — Хребенне;
- Шегині — Медика;
- Нижанковичі — Мальховіце.
Чернівецька область
- Порубне — Сірет;
- Мамалига — Крива.
Закарпатська область
- Ужгород — Вишнє Нємецьке;
- Чоп (Тиса) — Захонь;
- Дякове — Халмеу.
Вінницька область
- Могилів-Подільський — Отач.
Одеська область
- Рені — Джурджулєшти;
- Старокозаче — Тудора;
- Виноградівка — Вулканешти;
- Орлівка — Ісакча.
Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.
- Проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили в грудні 2022 року. У травні 2023 року система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але надалі програму розширюють.