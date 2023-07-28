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З серпня пасажирські автобуси та легкові авто зможуть перетинати кордон за допомогою «єЧерги». Як це зробити

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Кабмін розширює дію електронної черги на легкові автомобілі та автобуси, що здійснюють пасажирські перевезення через кордон.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Перше рішення стосується нашого пріоритетного проєкту «Єврокордон». Ми будуємо нову логістику й уже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення», — сказав Шмигаль.

За його словами, це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Пілотний проєкт з пропуску автобусів стартує в серпні.

Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:

Волинська область

Львівська область

Чернівецька область

Закарпатська область

Вінницька область

Одеська область

Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.