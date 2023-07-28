Німецький концерн Rheinmetall наприкінці літа відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard
- Автор:
- Софія Телішевська
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Німецька компанія Rheinmetall вже наприкінці літа планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном.
Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє Reuters.
«Зараз ми вже навчаємо цій роботі українців у Німеччині», – сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.
Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому обʼєкту, який створить Rheinmetall в Україні.
Однак Армін Паппергер тоді сказав, що Rheinmetall не планує відмовлятися від планів будівництва заводу в Україні, попри російські погрози.
- Президент України Володимир Зеленський 30 березня в Києві зустрічався з делегацією концерну Rheinmetall на чолі з Паппергером. Пізніше «Укроборонпром» уклав із німецьким концерном угоду про стратегічне партнерство. У травні Паппергер повідомив, що заводські працівники будуть будувати та ремонтувати бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензію на новому заводі.