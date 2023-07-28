На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго. Він був заступником голови правління банку «Фінанси та Кредит»

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Правоохоронці затримали на Кіпрі колишнього заступника голови правління банка «Фінанси та Кредит» Сергія Борисова — він повʼязаний з власником банку Костянтином Жеваго, якого підозрюють у розтраті $113 мільйонів.

Про це пишуть Офіс генрокурора і Держбюро розслідувань.

Те, що затримали саме Сергія Борисова, повідомили джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.

ДБР зібрала доказову базу, на основі якої суд залишив Борисова під вартою. Зараз працівники Бюро готують документи для його екстрадиції в Україну.

В Україні Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку «Фінанси та Кредит», від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним. У цій справі також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які повʼязані з Жеваго.