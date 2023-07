Новини

Getty Images

У Лос-Анджелесі помер один із засновників The Eagles Ренді Майснер. Йому було 77 років.

Про це пише BBC.

Музикант помер ввечері 26 липня від ускладнень хронічної обструктивної хвороби легень.

Майснер народився в сімʼї фермера у штаті Небраска в 1946 році. У 1971 році він заснував гурт The Eagles разом із Доном Хенлі, Гленном Фреєм і Берні Лідоном. Він виконав головну вокальну партію у треку Take It To The Limit, а також брав участь у написанні пісні. Колишній колега по групі Дон Фелдер назвав Майснера «наймилішим чоловіком у музичному бізнесі».