Помер один із засновників The Eagles Ренді Майснер. Йому було 77 років
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- Анна Холоднова
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Getty Images
У Лос-Анджелесі помер один із засновників The Eagles Ренді Майснер. Йому було 77 років.
Про це пише BBC.
Музикант помер ввечері 26 липня від ускладнень хронічної обструктивної хвороби легень.
Майснер народився в сімʼї фермера у штаті Небраска в 1946 році. У 1971 році він заснував гурт The Eagles разом із Доном Хенлі, Гленном Фреєм і Берні Лідоном. Він виконав головну вокальну партію у треку Take It To The Limit, а також брав участь у написанні пісні. Колишній колега по групі Дон Фелдер назвав Майснера «наймилішим чоловіком у музичному бізнесі».
- У США альбоми The Eagles розійшлися тиражем у 65 мільйонів, що робить колектив третім за популярністю після The Beatles і Led Zeppelin. У 1998 році гурт внесли до Залу слави рок-н-ролу в Нью-Йорку.
- Після смерті гітариста Гленна Фрея у 2016 році Хенлі сказав, що The Eagles більше не виступатимуть. Однак вони мають провести останній тур, який розпочнеться у вересні цього року в Нью-Йорку.